Miley Cyrus pierde su casa en los incendios forestales de California

Miley Cyrus se encuentra rota de dolor al saber que ya no podrá regresar a su casa de Malibú. Los incendios forestales que desgraciadamente están arrasando con el estado de California también han afectado las grandes mansiones de los famosos que allí viven.

“Completamente devastada por los fuegos que están afectando a mi comunidad. Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están a salvo y eso es todo lo que importa ahora mismo. Mi casa ya no está en pie pero los recuerdos compartidos con mi familia y amigos me hacen mantenerme fuerte. Estoy agradecida por todo lo que he dejado”, escribía.

También ha querido agradecer la labor de los bomberos que arriesgan su vida, y para pedir donaciones que ayuden a la zona más afectada.

Celebridades como Kim Kardashian, Lady Gaga, Guillermo del Toro, y Orlando Bloom han sido desalojados de sus viviendas por seguridad. Otros, como Gerard Butler, ha sido una de las víctimas que ha perdido su lujosa mansión entre las llamas, dejando de ella, a penas algunos escombros y ruinas.

Ellos son solo dos ejemplos de las víctimas directa o indirectas que está dejando el devastador incendio forestal. Claro, que al menos dentro de la desgracia pueden considerarse afortunados. Esta catástrofe, ha dejado ya 42 muertos, y se espera que la cifra pueda aumentar, ya que hay al menos 230 desaparecidos.

Se trata ya, del incendio más mortal registrado en el estado hasta ahora. Desde aquí solo podemos mandar nuestro cariño y apoyo a Miley, y a todas las personas afectadas que han perdido bienes materiales y sobre todo a aquellos que han perdido seres queridos. Deseamos que la situación acabe cuanto antes sin dejar más víctimas, y que todos los evacuados puedan volver pronto a sus casas.

