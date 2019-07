Miley Cyrus versiona Nothing else matters de Metallica

Miley Cyrus sorprendió al público de Glastonbury el fin de semana pasado haciendo una versión de Nothing else matters, el viejo clásico editado por Metallica en su quinto álbum, de 1991.

Esta versión llega cinco meses después que el batería de Metallica, Lars Ulrich, elogiara la interpretación que hizo Miley del tema de Temple of the Dog Say hello to heaven en el concierto de tributo a Chris Cornell. «Todavía alucinado con tu versión. Más que inspiradora», escribió en Instagram compartiendo una foto suya con la propia Miley Cyrus en los camerinos de aquella jornada, toda una pasada escuchar este tema de mano de Miley Cyrus.

