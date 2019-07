Miley Cyrus y la libertad de la mujer en el videoclip de Mother’s daughter

Tras su reciente paso por Glastonbury, Miley Cyrus estrena este martes nuevo videoclip para el tema Mother’s daughter, que forma parte de su reciente EP She is coming. La propia Cyrus protagoniza el clip enfundada en un ajustado mono rojo que recuerda claramente al utilizado por Britney Spears para su viejo éxito Oops I didn’t again (2000). En el vídeo aparecen mujeres de diversas etnias, formas y tamaños, incluyendo a Lacey Baker, Mari Copeny o Aaron Philip, convirtiéndose así en una obra de empoderamiento y feminismo en defensa de la libertad total de las mujeres para ser como quieran en todos los aspectos, un videoclip con un mensaje muy directo y defendiendo los derechos de las mujeres. Aparecen también en el videoclip la activista de 11 años Mari Copeny y la propia madre de Miley, Tish Cyrus. El resultado es de lo más llamativo e impactante, con un mensaje claro por encima de etiquetas., seguro que Miley Cyrus, dará que hablar con este nuevo trabajo.

