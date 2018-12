Mireya se lanza a la piscina con su álbum ‘Tu Reflejo’

Mireya ha sido la primera en sacar a la venta su primer disco y es que, aprovechando el calorcito del verano, ha decidido lanzarse a la piscina con su álbum debut ‘Tu reflejo’.

Después de dejarnos disfrutar de su single Corazón vendío, hoy ha salido a la luz su primer álbum, que cuenta con, nada más y nada menos que, 11 temazos. Y es que, después de haber tenido que cancelar su primer concierto, fijado para el día de hoy en Madrid, por motivos ajenos a ella y tener que aplazarlo hasta septiembre.

Para la sexta expulsada de Operación Triunfo 2017, no puede haber mejor noticia que la de la publicación de su primer trabajo. Además, viendo lo bailable que es el tema Corazón vendío, sabíamos que Mireya no nos iba a decepcionar con las otras diez canciones que forman su disco. De esta manera, estamos seguros de que este verano todos bailaremos al ritmo de temas como Me cuesta la vida, En alma y cuerpo o Mentira de papel. Sin duda, ¡temazos! 💃🕺

