Mónica Naranjo nº1 en ventas en España con ‘Renaissance’

Tres entradas directas a los puestos de podio de la lista de ventas de discos en España. Lidera Mónica Naranjo con Renaissance, la colección recopilatoria con la que celebra el 25 aniversario de su carrera discográfica. Segunda posición para Rulo y la contrabanda con Basado en hechos reales, y tercera para Adexe & Nau con Indiscutibles.

Sin cambios respecto a la semana anterior en el top 3 de la lista de streaming álbumes, con una cuarta semana ya en el número 1 para Beret con Prisma. Número 2 para Leiva con Nuclear, y 3 para Rich Music LTD / Sech / Dalex con The academy. No hay entradas directas entre las diez primeras posiciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...