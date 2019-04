‘Monopoly’, la nueva colaboración de Ariana Grande y Victoria Monet

Habiendo lanzado dos álbumes en menos de seis meses y pese a estar de gira con ‘Sweetner‘ y ‘Thank U, Next’, Ariana Grande aún saca tiempo para publicar nueva música, en este caso junto a su amiga Victoria Monet. El revuelo causado alrededor de este nuevo lanzamiento musical, llamado ‘Monopoly’, vino a raíz de lo que parecía una conversación un tanto aleatoria entre ambas. “Trabajamos jodidamente mucho, necesito un gemelo”, decía Ariana en su Twitter, a lo que Victoria le contestó: “Serías honesta de por vida si te diera el pin de mi tarjeta de crédito”. Y Grande siguió con:“Aunque renunciemos a ese 90% por la victoria”.

even tho we gave up that 90% for the win 💸🖤 https://t.co/ncz5Ddg7Bf — Ariana Grande (@ArianaGrande) 28 de marzo de 2019



Nada de esto parecía tener mucho sentido para aquellos que leyeron los mensajes de las dos artistas, hasta que Ariana desveló, antes de lo debido, que se avecinaba un nuevo tema. La cantante, emocionada por las 8 semanas que ‘7 rings’ llevaba en el número uno, dio a entender a sus fans que lanzarían la canción este lunes a modo de celebración. Pero…la esperanza duró poco cuando Grande reconocía que la canción aún no estaba lista: “Madre mía, no está ni masterizada, ni lista ni entregada. Veis, por estas cosas no puedo estar en Twitter. Me emociono y digo mierdas que no debería. Igualmente, el lunes es todavía algo pronto“, confesó en Twitter.

Aún así, las promesas de Ariana no decepcionaron y ayer pudimos disfrutar de un adelanto de lo que vendría hoy.

Ver esta publicación en Instagram @victoriamonet 🖤🌫🎲 Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 31 Mar, 2019 a las 11:30 PDT

Siguiendo el estilo de algunos vídeos de humor de Instagram, en el videoclip, Ariana y Victoria nos lazan emojis, frases e indirectas mientras bailan, otorgando al clip un estilo retro y handmade. Ataviadas con videocámaras de mano, las amigas consiguen darle un toque alternativo y cercano como si hubiesen decidido grabarse de forma espontánea para hablar de una relación tóxica de la que ya no les interesa saber nada. ¡Este es el resultado!

