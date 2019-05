MONSTA X actuará en el Palacio Vistalegre el 29 de junio

Una de las bandas de k-pop más importantes del mundo, Monsta X, vuelve con su tercera gira ‘MONSTA X World Tour 2019 We are here’ . Los surcoreanos se sumergen así en un impresionante tour con el que recorrerán más de 12 países de Asia, Australia y América. Afortunadamente, España no queda fuera de su recorrido y podremos disfrutar de ellos en una única fecha, el 29 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid.

En lo relativo a las entradas, este mismo viernes 10 de mayo saldrán a la venta a partir de las 10:00h. ¡Estad atentos y no os quedéis sin ellas! Los precios en grada oscilarán entre 68 y 72 euros, y en pista, 68 euros (gastos de distribución no incluidos).

Esta nueva gira acompaña a los dos álbumes más recientes de MONSTA X, ‘Take.1 Are You There?’ y ‘Take.2 We Are Here’. Los conciertos de la banda son un auténtico espectáculo y no defraudan.

«Cada concierto es un espectáculo lleno de energía ininterrumpida, de un poder implacable y una emoción desenfrenada que se prolonga constantemente desde el principio hasta el final», según describe la propia página del Palacio Vistalegre. ¡Monsta X no defraudará!

Me gusta: Me gusta Cargando...