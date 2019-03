Movimiento Riot Grrrl: “Las chicas constituyen una fuerza revolucionaria del alma que puede, y cambiará, el mundo de verdad”

La década de los noventa acaba de comenzar. Nos encontramos en Washington D.C donde decidimos explorar la vida nocturna de la zona. Los garitos están repletos de una masa masculina de la que solo podemos distinguir camisas de cuadros escoceses, botas Dr. Martens y largas y sucias cabelleras que oscilan al ritmo de la música. Esquivando axilas sudorosas intentamos abrirnos paso entre la masa. Nos gusta la energía que transmite el grupo que está tocando y nos sentimos identificadas con su espíritu reivindicativo, así que , ¿por qué no disfrutar del espectáculo más de cerca? Apenas nos quedan unas cuantas melenas más por delante, incluso distinguimos que el guitarrista está usando una púa con el logo de los Sex Pistols, pero de repente una enorme ola nos engulle. Giramos en una espiral de empujones, codazos, gritos y patadas. Nos falta el aire, luchamos para mantenernos erguidas y no quedar aplastadas bajo la muchedumbre. Afortunadamente conseguimos salir vivas de esa, pero aparecemos en última fila. Nos había extrañado no haber visto a ninguna mujer hasta el momento, pero allí estaban todas, como si las hubieran castigado contra la pared. En fila india sujetan sus abrigos mientras observan el espectáculo del que habían sido relegadas a ser simples espectadoras sin posibilidad alguna de participar.