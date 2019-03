Movimiento Riot Grrrl: ¿Quiénes fueron sus referentes?

Patti Smith, Siouxsie Sioux, The Slits y The Raincoats, entre otras, ya comenzaron a luchar en los setenta para que la mujer tuviera su lugar en la escena musical punk-rock

Estamos a mediados de los setenta y en EEUU, Gran Bretaña y Australia comienza golpear con gran fuerza la música y la cultura punk. La rebeldía juvenil en plena efervescencia encuentra una forma de expresión que les representa. Hartos de convenciones, estereotipos y cánones que les decían cómo tenían que ser, vestir y comportarse, el punk surge como una alternativa que rompe todo lo establecido. Agresivo, transgresor y contestatario, el movimiento punk comienza a inundar los garajes con grupos sin mucha idea de tocar pero con unas ganas irrefrenables de expresar su inconformidad social. “La belleza del escenario era que el punk estaba abierto a cualquiera que quisiera formar parte de él”, así lo definió Keith Morris de Circle Jerks, banda de punk formada en 1979. Se abría así una puerta de entrada a todo aquel que tuviera algo que decir y las mujeres no desaprovecharon esta oportunidad.

Patti Smith dio el primer paso. Su disco Horses, publicado en 1975, supuso un desafío. Sería uno de los primeros discos del género punk-rock publicado por una mujer en una etapa aún dominada por los hombres. Considerada por muchos como la madrina del punk femenino, introdujo una visión feminista e intelectual dentro del movimiento que no dejarían indiferente a nadie.

Hija de una testigo de Jehová, en su tema Gloria lleva a cabo una evidente declaración de intenciones: “Cristo murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Mis pecados me pertenecen a mí”. Con este y otros muchos temas hizo frente al escaso empoderamiento de la mujer en los años 70. Su imagen andrógina y un tanto masculina rompió con la creencia de que las artistas femeninas debían ser pasivas y naturalmente bellas. Con ella comienza a redefinirse el concepto de mujer artista e inspira a una generación de mujeres que se propusieron ser todo aquello que esa sociedad estandarizada y opresora odiaba.

Siouxsie Sioux le sigue la pista en 1976 con la creación de su grupo Siouxsie And The Bandshees. Procedente de un barrio suburbano y con un padre alcohólico encontrará en el punk una salida para expresar todas sus frustraciones. Inspirada por grupos como los Sex Pistols y The Cure, opta por un estilo rompedor y fuera de la norma. En este ambiente musical en el que todo el que quisiera unirse era bien recibido, Siouxsie se lanza a crear su propia banda. Se convertirá así en un icono, siendo uno de las pocas mujeres que lideraba un grupo de punk en la Gran Bretaña de finales de los setenta.

Harta de convencionalismos, no se sentía identificada con la imagen de la mujer que reflejan los medios y las revistas. Quería conseguir establecer una imagen femenina que saliera de los cánones impuestos. Fuera las mujeres dominadas y sumisas y den la bienvenida a mujeres líderes, empoderadas y con decisión.

Esta reivindicación feminista no solo la llevó a cabo a través de las letras de sus canciones, sino que su estilo también marcaría tendencia convirtiéndose en un referente para las generaciones venideras. Maquillajes de inspiración goth que nos recuerdan a la cultura egipcia; looks rompedores que parecían haber sido el resultado de una selección aleatoria de lo primero que encontrara limpio en el suelo de su habitación y cardados imposibles, llamaron la atención del público y de todo tipo de artistas. La fotógrafa Sheila Rock la retrató en numerosas ocasiones incitada por explosión cultural que trajo consigo este innovador estilo y estética. Un aire desaliñado y trashero mantenían su imagen alternativa y rebelde.

Sin embargo, el toque más transgresor lo dará luciendo looks andróginos y masculinos, incluyendo prendas de ropa tradicionalmente asociadas a los hombres y con un corte pixie que le hará tener esa imagen de mujer tomboy. También reivindacará el cuerpo femenino y el derecho de la mujer a vestir cómo quisiera sin ser considerada un objeto sexual, yendo en contra del concepto de mujer sexymbol. Introducirá piezas de lencería y bondage sacándolas del contexto sexual. Esto le acarreará a ella y a otras muchas mujeres sucesivas agresiones por ser confundidas con prostitutas o simplemente por no comprender ni aceptar su imagen.

Ari-Up, vocalista de la banda femenina The Slits, fue apuñalada por un chico para el que esta música e imagen era una verdadera atrocidad. The Slits también surgió en 1976 y fue el primer grupo de punk compuesto solo por mujeres, a este le seguirían otros como The Raincoats. Dos de las fundadoras de The Slits se conocieron en un concierto de Patti Smith, siendo evidente desde el primer momento el rumbo que iba a tomar la banda. La publicación de su disco Cut (1979) fue la mayor declaración de intenciones realizada hasta el momento. Las componentes de la banda protagonizaron la portada del álbum enseñando el pecho, eliminando la posibilidad de una interpretación cosificadora mostrando una actitud de total confrontación. Estas mujeres empoderadas defendieron el cuerpo femenino y a la mujer como dueña de todas las decisiones que tomará sobre él.

Una tras otras, las primeras mujeres que emprendieron su camino dentro del estilo punk fueron tomadas de referencia por aquellas otras compañeras que, diez años más tarde, volverían a luchar por ocupar el lugar que merecían dentro de la escena musical creando el movimiento Riot Grrrl.

