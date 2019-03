Muere el cantante de The Prodigy

Keith Flint, el cantante de la icónica banda británica ‘The Prodigy’, ha sido hallado muerto a los 49 años.

El compositor del grupo, Liam Howlett, ha confirmado via instagram que la causa de la muerte ha sido suicidio. La policía no está tratando la muerte como sospechosa.

“Las noticias son ciertas, no puedo creer que esté diciendo esto pero nuestro hermano Keith se quitó la vida durante el fin de semana. Estoy en shock, muy enfadado, confuso y con el corazón roto… D.E.P. hermano”.

El mundo pierde al vocalista del grupo de Big Beat que marcó la electrónica de los 90 para siempre. Su carisma y presencia en el escenario no serán olvidadas. Entró a The Prodigy como bailarín, pero en 1996 tomó las riendas y cantó en el que sería uno de los temás más recordados del grupo, Firestarter, que llegó a número uno en las listas británicas. Con ellos grabó los discos The Fat of the Land (1997), Invaders Must Die (2009) y The Day Is My Enemy (2015). Tienen además el dudoso honor de contar con el considerado videoclip más ofensivo de la historia, ‘Smack my bitch up’, según un estudio de PRS Music en 2010.

Este verano, el grupo tenía planeadas varias paradas por nuestro país para actuar en el Doctor Fest y en el Mallorca Live Festival. Sus compañeros aún no han anunciado que será de la banda tras su fallecimiento.







