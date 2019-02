Muere Mark Hollis, líder y cantante de Talk Talk, a los 64 años

El cofundador de la banda británica que cosechó sus mayores éxitos durante de la década de los 80 ha fallecido este lunes sin conocerse aún los motivos.

La noticia ha sido anunciada en redes sociales por el primo político de Mark Hollis, el escritor Anthony Costello, que le dirigía unas palabras al fallecido artista: “Maravilloso esposo y padre. Hombre fascinante y de principios. Se retiró del negocio de la música hace 20 años, pero es un ícono musical indefinible”.

Otro de los que también se ha mostrado conmocionado por lo ocurrido ha sido Paul Webb, el bajista de Talk Talk decía lo siguiente en Facebook respecto al suceso: “Estoy muy consternado y triste de escuchar la noticia del fallecimiento de Mark Hollis”. “Musicalmente fue un genio y fue un honor y un privilegio haber estado en la banda por él”.

