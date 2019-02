Muere Petter Tork, el bajista de The Monkees

El miembro de la mítica banda estadounidense The Monkees ha fallecido a los 77 años de edad. La familia ha hecho un comunicado oficial agradeciendo el apoyo y amor recibido por los fans y pidiendo privacidad en estos duros momentos. Además, el grupo ha animado a los fans a recordar a Peter compartiendo sus mejores recuerdos de él en las redes sociales.

.@TorkTweet has passed peacefully at the age of 77. We’ll be remembering him throughout the day. Share your favorite memories of Peter below. pic.twitter.com/Je57hhlXUx

— The Monkees (@TheMonkees) 21 de febrero de 2019