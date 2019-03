MUERE SCOTT WALKER, EX MIEMBRO DE THE WALKER BROTHERS

Fue cantante, músico, productor estadounidense y ex vocalista del grupo The Walker Brothers.

El músico estadounidense Scott Walker ha muerto a los 76 años, según confirma su sello discográfico 4AD, a través de un comunicado que decía: “Durante medio siglo, la genialidad de Noel Scott Engel ha enriquecido las vidas de miles de personas”.

Walker comenzó su carrera musical como parte de los Walker Brothers y continuó como solista, productor y compositor, con una “originalidad inflexible”, subraya 4AD, que no ha informado de la causa de su muerte.

Nacido en Hamilton (Ohio) en 1943 como Noel Scott Engel, se convirtió en Scott Walker después de formar The Walker Brothers en 1964 con John Maus, quien había sido conocido como John Walker desde su juventud. A la pareja se unió el batería Gary Leeds, quien pasó a llamarse a su vez Gary Walker.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO

