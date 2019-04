Muse experimenta con la realidad virtual

Muse no para de innovar, una de sus últimas creaciones surge del trabajo colaborativo junto a Microsoft que ha dado como resultado tres juegos personalizados de realidad virtual, siguiendo la temática de los videoclips de su último álbum, ‘Simulation Theory’.

La banda aspira a crear una experiencia multisensorial que ya podemos disfrutar en su último trabajo de estudio y en la gira que comenzó este 4 de abril. El grupo británico de rock alternativo pasará por España en su ‘Simulation Theory World Tour’ actuando el 26 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid ante más de 50.000 seguidores.

CHILE! Muse are pleased to add Santiago to the Simulation Theory World Tour on 13 October 2019.

Presale starts tomorrow. General on sale begins Friday. Details 🇨🇱➡️ https://t.co/7nmRfzISDL#SimulationTheory #muselive pic.twitter.com/jgsA5Zd7N0

— muse (@muse) 11 de marzo de 2019