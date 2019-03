My Chemical Romance inspiró The Umbrella Academy

No es un secreto que la popular nueva apuesta de Netflix, The Umbrella Academy, está basada en una serie de comics creados por Gerard Way. Para todos los que fueron adolescentes entre 2005 y 2013, el nombre no es desconocido: Gerard, además de dibujante y escritor, fue el cantante y vocalista de la popular banda pop-punk emo My Chemical Romance hasta el día de su disolución, en 2013.

El comic pone bajo una lente cínica el planteamiento de obras como X-Men y las analiza sin ningún tipo de tapujos. La historia deja de ir sobre superhéroes para examinar la familia disfuncional que estos conforman. Y, según el propio Way, no hay familia más disfuncional que una banda. “Estar en una banda es como estar en una familia disfuncional, donde todas las personalidades son distintas, y fuertes, no sólo de la gente en la banda, sino la gente que conoces de gira, o el equipo con el que trabajas, y todo eso. Un grupo especialmente es una familia disfuncional, así que en todos los personajes hay cosas de mí, hay cosas de algunos de los chicos en los personajes también, y los diferentes papeles que uno tiene en la banda, y cómo cambian a veces esos roles. Nosotros estábamos en una olla a presión, y los personajes experimentan eso también, en el cómic y el programa.”, ha declarado en entrevistas por el estreno de la serie.

Cuando le preguntan sobre el futuro de la banda, Way afirma que echa de menos tocar con ellos, pero que no cree que vayan a reunirse en el futuro cercano. Colaboró con su excompañero, Ray Toro, para su single ‘Hazy Shade Of Winter’, y continúa con su exitosa carrera en solitario experimentando con géneros que nada tienen que ver con los que acostumbraba a tocar en MCR.



Han resurgido además imágenes del cantante hablando del proyecto hace más de 15 años, mientra se encontraba de tour con su antiguo grupo.

