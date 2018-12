‘My life is going on'(La Casa de Papel) número 1 en Francia

La casa de papel tiene una canción de cabecera que es un verdadero temazo, hace unos meses Gavin Moss y Cecilia Krull se juntaron para crear una versión electrónica de My life is going on, y desde que salió a la luz no ha dejado de sonar en las radios naciones y algunas internacionales, es el caso de la prestigiosa Virgin Radio France, en la cual, el single ha día de hoy, se ha posicionado en el puesto número 1.

Cecilia es una reconocida cantante, músico y compositora que reside en Madrid a pesar de que procede de una familia de ascendencia francesa, alemana y cubana. Emprende su carrera a la corta edad de los 7 años participando en numerosas producciones de la compañía del ratón más famoso de la historia (si, hablamos de Disney), además de componer las bandas sonoras de diversas películas y series de televisión.

Por su parte, Gavin, es un productor y Dj que vive en Barcelona, ciudad en la que se ha hecho un hueco y ha podido crecer como artista gracias a su particular sonido, que tanto le caracteriza, llegando a convertirse en un claro referente del electropop de nuestro país, sobretodo en costa mediterránea. Actualmente se encuentra en el ojo del huracán debido a su colaboración con Son Little mediante el sello discográfico Because; Sin embargo lo que realmente esta dando de que hablar es la nueva canción que va a sacar con Yall con la esperanza de que se convierta en el hit del mundial.

