Nacho Cano, tras 22 años de parón, vuelve a dar un concierto especial en Sonorama Ribera 2019

El Sonorama Ribera había avanzado hace tiempo en sus redes sociales un «concierto único que marcará un hito en la historia» del festival, y ahora confirma la presencia en su edición de este año de Nacho Cano.

«Tras 22 años sin subirse a un escenario, Nacho Cano (alma de Mecano) ofrecerá un concierto único y especial en el festival Sonorama Ribera que este año cumple su vigésima segunda edición», anuncia el festival.

Y aún añade Sonorama: «Responde así a una nueva generación tanto de público como de artistas que no dejan de aclamarle. Será la ocasión de volver a escuchar en vivo estos himnos del pop español. En la parte vocal le irán acompañando artistas y amigos del festival».

Sonorama aún remarca que Nacho Cano «revolucionó el pop español con canciones como ‘Hoy no me puedo Levantar’, ‘Me colé en una fiesta’, ‘La Fuerza del Destino’, ‘Barco a Venus’, ‘Un año más’, ‘El 7 de Septiembre’ o ‘Vivimos Siempre Juntos’… que han quedado en la memoria de millones de personas». incluso mucha gente joven de hoy, todos saben quien es Nacho Cano de del grupo Mecano, eso es muy bueno,

💥 ¡NACHO CANO regresa en #SonoramaRibera2019! 💥

El componente de la emblemática banda Mecano se subirá al escenario principal de Sonorama Ribera para tocar algunos de sus himnos acompañado por distintos artistas y amigos del festival. pic.twitter.com/mamTgV6sqP — Sonorama Ribera (@sonoramaribera) May 7, 2019

La cita es, como siempre, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. En esta ocasión, el Sonorama se celebrará desde el 7 hasta el 11 de agosto.

