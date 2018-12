Natti Natasha, muy galáctica en su nuevo videoclip

Los fans de Natti Natasha están de enhorabuena, ya que la cantante ha sacado por fin su nuevo y esperado hit en solitario, “Me gusta”. El videoclip estaba previsto para el 3 de diciembre, pero la artista decidió sacarlo a la luz un día antes debido a la petición de los fans a que lo hiciera.

La joven artista ha sorprendido con su impactante atuendo en el videoclip. Con un vestido plateado, geométrico y muy brillante parece recién salida de una película de ciencia ficción. Muy sensual, Natti Natasha completa su vestuario con unas espectaculares botas altas a juego con el vestido.

La letra hace referencia a una infidelidad sobre la que gira toda la canción. “Yo se que tú tienes a alguien pero me quieres a mi”. La dominicana canta en todo momento “Me gusta” aunque los “besos sean prohibidos”. Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar tras conocer el nuevo videoclip de la cantante. “Súper”, “Ufff me encanta” o “Genial, siempre rompiéndola”

Natti Natasha es una de las mujeres más reconocidas y consolidadas del mundo del Reggaeton. Tres de sus colaboraciones se encuentran entre las canciones más escuchadas. Tras darse a conocer en “Criminal” junto a Ozuna, la dominicana superó el billón de visitas con su vídeo de “Sin pijama” que canta junto a Becky G. Y por supuesto, su single “No me acuerdo” junto a Thalía, se convirtió en uno de los grandes éxitos del género reggaeton de todos los tiempos.

Te dejamos el videoclip para que puedas disfrutar de lo nuevo de Natti Natasha en solitario.

