Nek lanza nuevo álbum y pasará por Madrid para mostrárnoslo

El cantante italiano Nek tiene nuevo proyecto musical. El artista que alcanzó su fama internacional gracias a canciones como ‘Laura no está’, vuelve a los escenarios con nuevo álbum y nueva gira, con la que visitará las principales capitales europeas. Bruselas, Londres y París son algunos de los destinos del artista, entre los que no podía faltar Madrid.

Según ha informado Europa Press, este trabajo de estudio será distribuido por Warner Music y estará disponible en todas las tiendas y plataformas digitales a partir del 10 de mayo, tres años después del anterior ‘Unici’. Además, también sabemos que el álbum incluirá ‘Mi faró trovare pronto’, una canción que interpretó en el 69 Festival de San Remo y que está inspirada en un poema de Jorge Luis Borges.

🇮🇹 Ecco le date in Europa. Non vedo l’ora!!!

🇬🇧 Here are the dates of the European tour! Can’t wait!!!

🇪🇸 Aquí están las fechas de la gira europea! No puedo esperar!!!https://t.co/uuuG4eQuf8

I biglietti in prevendita a partire da domani. #nekeurope19 #live #mifaròtrovarepronto pic.twitter.com/0XHVRiWuPC

— Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) 11 de marzo de 2019