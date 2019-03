Nerea de OT anuncia las fechas de su gira y su nuevo papel en el musical ‘Aladdin The Pop Musical’

La ex triunfita también lanzará próximamente su nuevo single.

Nerea Rodríguez no ha parado quieta desde su salida de la Academia. La catalana no solo ha desarrollado su carrera como cantante con la publicación de su primer single ‘Ahora No’ en noviembre del pasado año, sino que también ha fomentado su faceta actoral protagonizando el musical de sus ex profesores Los Javis, ‘La Llamada’.

El primero de los nuevos proyectos de Nerea es enfrentarse a una gira en solitario. El pasado 7 de febrero salían a la venta las entradas de sus próximos conciertos en los que además de su single cantará versiones. Por el momento solo han sido confirmadas dos fechas, el 22 de marzo en Sevilla y el 24 de marzo en Madrid. Barcelona y Valencia serán otras de las ciudades en las que sus fans podrán disfrutar de la voz de la artista, aunque las fechas aún están por confirmar. ¡Estad atentos para no perder esta oportunidad!

Pero la joven cantante aún tiene mucho que ofrecer, y entre sus nuevos planes también se encuentra la publicación de un nuevo single, cuyo videoclip ya está en proceso. Esta chica todoterreno derrocha creatividad y talento por cada uno de sus poros, un don que demostrará encarnando a Jasmine en el musical ‘Aladdin The Pop Musical’. En este nuevo musical que será representado en el Teatre Condal de Barcelona a partir del 31 de marzo, la ex triunfita se pondrá en la piel de esta princesa Disney. Un nuevo reto que Nerea seguro superará con creces.

