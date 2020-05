Niall Horan presenta un video vertical de “Black & White”

“Heartbreak Weather” es el nombre del segundo álbum de estudio del Ex One Direction, Niall Horan, y se estrenó el 13 de marzo del 2020 a cargo del sello discográfico Universal Music.

El primer sencillo oficial del álbum es “Nice To Meet Ya“, que se estrenó el 4 de octubre del 2019. El segundo sencillo llegó el 6 de diciembre de ese mismo año y se trata de “Put A Little Love On Me“.

El tercer sencillo oficial se llama “No Judgement” y se estrenó el 7 de febrero del 2020. Para celebrar el estreno del álbum, Horan compartió el video musical para la canción que da nombre al proyecto, “Heartbreak Weather“.

El 21 de abril del 2020 el ex One Direction compartió el video lírico para el segundo track del álbum, “Black & White“. Un video vertical para esta canción se estrenó el 8 de mayo del 2020.