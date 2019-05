NICKY MINAJ, CHRIS BROWN Y G-EAZY EN EL VÍDEO DE ‘WOBBLE UP’

Chris Brown ha colaborado junto a Nicki Minaj y G-Eazy en su nuevo tema «Wobble Up», que formará parte de su próximo álbum.

Chris Brown continúa con su carrera musical y el rapero está preparando su próximo álbum, ya que desde 2017, desde el estreno del disco «Heartbreak on a Full Moon», el artista no ha publicado nada, hasta ahora este nuevo single. Se trata de «Wobble Up», un tema donde cuenta con la colaboración de Nicki Minaj y G-Eazy. Sin duda, Nicki es la reina de las colaboraciones, ya que en toda canción donde participa hace que se convierta en todo un éxito.

Thank you for being patient! WOBBLE UP video world premiere!!! @G_Eazy @NICKIMINAJ Hope y’all love it. ❤️❤️❤️

https://t.co/ISYfx7q7tW pic.twitter.com/n7VwhhwrwG

— Chris Brown (@chrisbrown) May 20, 2019