¡No te pierdas el concierto de Ricky Merino este viernes 10 de mayo!

El ex triunfito Ricky Merino actúa este viernes 10 de mayo en Shoko Madrid junto a su banda Mother Earht Rock Band y junto a otros amigos, una ocasión que no puedes dejar pasar en una de las mejores salas de Madrid.

El ex concursante del talent show no para. Tras salir de Operación Triunfo, el mallorquín se sumergió en el lanzamiento de sus dos singles ‘Nuestra Isla’ y más tarde ‘Miénteme’, pero ahí no se quedó la cosa. El cantante continuó su carrera televisiva apareciendo en el chat de Operación Triunfo 2018, así como en algunas de las galas de La Mejor Canción Jamás Cantada, pero el cantante tampoco ha descuidado sus actuaciones.

El concierto empieza a las 21:00 de la noche. Las entradas aún están disponibles y en sala tienen un precio de 20 euros. ¿Qué nos deparará el concierto? ¿Quiénes serán los sorprendentes artistas invitados? ¡No te pierdas todo lo que está por venir en el concierto de Ricky!

10 de mayo, concierto especial con mi banda y amigos en Shoko Madrid. Sólo por una noche. Entradas ya disponibles en: https://t.co/qPY9pC6I8U pic.twitter.com/C0beKJNZ6I — Ricky Merino (@rickymerino) 19 de marzo de 2019

