“No Tears Left To Cry” de Ariana Grande versionado por Miley Cyrus en directo

Lo más habitual en este tipo de programas es que cada artista interprete en directo uno de sus temas y, además, versione a otro artistas. Así, Miley Cyrus en este caso quiso cantar un tema de Ariana Grande, y fué ni mas ni menos el ya conocido por todos “No Tears Left To Cry”, primer single del disco Sweetener. Miley Cyrus y Mark Ronson siguen promocionando su último éxito “Nothing Breaks Like a Heart” y una de sus últimas paradas ha sido el programa Live Lounge de la BBC Radio 1. Acompañados de una sección de cuerda, el productor y la cantante sorprendieron al público con una actuación impecable, todo un espectaculo que no te puedes perder.

Me gusta: Me gusta Cargando...