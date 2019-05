nº1 en España para Alejandro Sanz con «#Eldisco», ya su 4ª semana

Cuarta semana en la primera posición de la lista de ventas de discos en España para Alejandro Sanz con #Eldisco. El podio se completa en segunda posición con La cruz del mapa de Manuel Carrasco, cuya gira presentación ya se ha iniciado, y en tercera con El azogue de Marea. En streaming álbumes se mantiene en el número 1 Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?.

Sin cambios en el top 3 de la lista de popularidad de canciones, con Rosalía, J Balvin, y El Guincho como número 1 con Con altura, y ya van seis semanas consecutivas. Número 2 para Don Patricio y Cruz Cafuné con Contando lunares, y 3 para Myke Towers con La playa.

Pero de momento, vamos a disfrutar de Alejandro Sanz, junto a Nicky Jam con este tema » Back In The City»

