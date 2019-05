Noel Gallagher telonea a U2 y el hijo de Bono telonea a Noel Gallagher

Noel Gallagher ya ha sido telonero de U2 en el pasado y se espera que repita el próximo otoño cuando la banda irlandesa regrese a los escenarios en Oceanía y Asia recuperando su The Joshua Tree Tour, del que el exOasis fue artista invitado en 2017.

La buena relación entre todos los implicados es conocida y va mucho más allá de lo musical. Por eso, ahora el músico inglés llevará como telonero a Inhaler, el grupo de Elijah Hewson, el hijo de Bono. Las fechas de Inhaler con Noel Gallagher tendrán lugar a partir del 7 de junio en Manchester, incluyendo incluso un concierto en casa de la joven banda en Dublin el día 16. Inhaler no han publicado aún su primer disco, aunque son ya habituales de la escena emergente dublinesa con singles como It won’t always be like this, I want you o My honest face.

Me gusta: Me gusta Cargando...