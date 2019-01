Nominaciones Brit Awards

El próximo 20 de febrero, tendrá lugar la gala de los BRIT Awards 2019, que este año llevará a cabo su 39ª edición. Para esta ceremonia, parten como principales favoritas para alzarse con galardones Dua Lipa y Anne-Marie, cada una con cuatro nominaciones diferentes.

Por su parte, Dua Lipa, después de haber conseguido en 2018 cinco nominaciones diferentes y de haber ganado los premios a mejor artista femenina en solitario y de hacerse con el premio a la artista revelación, tratará de llevarse este año los premios a mejor single y mejor vídeo por dos temas diferentes, IDGAF por un lado y One Kiss por otro, realizado junto a Calvin Harris.

Anne-Marie, finalista junto a Lipa del Critics Choice Award de 2017, por otro lado, está nominada a los premios de mejor artista femenina, mejor sencillo y mejor vídeo, por 2002 y a mejor álbum por Speak your mind.

Luego nos encontramos en las listas a Jess Glynne, que fue la indiscutible líder femenina en número de sencillos que se han posicionado como número uno en las listas de ventas, parte también con 4 nominaciones. En dos de ellas, parte como una de las favoritas, que son los premios a mejor artista femenina y single británicos, además de dos nominaciones como colaboradora de Rudimental en el tema These days, que opta a los premios de mejor single y mejor vídeo.

George Ezra, con Staying at Tamara’s, disco más vendido en el Reino Unido el año pasado, consigue a la fuerza la nominación para artista masculino, álbum y single. Mismo número de nominaciones que Jorja Smith, que tras ganar el Critics Choice Award de 2018, se cuela en las categorías de artista femenina, revelación y álbum por Lost & Found.

Podemos encontrar, con dos candidaturas a The 1975, Calvin Harris, Little Mix, Rita Ora, Clean Bandit, Tom Walker, Florence and the machine y a Rudimental

A continuación, la lista completa de nominados:

Vídeo artista británico (premio elegido por el público) Anne-Marie – 2002 Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss Clean Bandit con Demi Lovato – Solo Dua Lipa – IDGAF Jax Jones con Ina Wroldsen – Breathe Jonas Blue con Jack & Jack – Rise Liam Payne & Rita Ora – For You (Fifty Shades Freed) Little Mix con Nicki Minaj – Woman Like Me Rita Ora – Let You Love Me Rudimental con Jess Glynne, Macklemore, Dan Caplen – These Days

(premio elegido por el público) Artista revelación británico (premio elegido por el público) Ella Mai IDLES Jorja Smith Mabel Tom Walker

(premio elegido por el público) Artista masculino británico Aphex Twin Craig David George Ezra Giggs Sam Smith

Artista femenina británica Anne-Marie Florence + The Machine Jess Glynne Jorja Smith Lily Allen



Grupo británico The 1975 Arctic Monkeys Gorillaz Little Mix Years & Years

Álbum británico The 1975 – A Brief Inquiry into Online Relationships Anne-Marie – Speak Your Mind Florence + The Machine – High As Hope George Ezra – Staying At Tamara’s Jorja Smith – Lost & Found

Single británico Anne-Marie – 2002 Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss Clean Bandit con Demi Lovato – Solo Dua Lipa – IDGAF George Ezra – Shotgun Jess Glynne – I’ll Be There Ramz – Barking Rudimental con Jess Glynne, Macklemore, Dan Caplen – These Days Sigala & Paloma Faith – Lullaby Tom Walker – Leave A Light On



Artista masculino internacional Drake Eminem Kamasi Washington Shawn Mendes Travis Scott

Artista femenina internacional Ariana Grande Camila Cabello Cardi B Christine and the Queens Janelle Monáe

Grupo internacional Brockhampton The Carters First Aid Kit Nile Rodgers & Chic Twenty One Pilots



Critics choice Lewis Capaldi Mahalia Sam Fender



