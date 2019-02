Novedades musicales que llegan pisando fuerte: de Álvaro Soler a Ana Guerra

Hemos recopilado las canciones que creemos que lo van a petar, ¡toma nota!

Hace ya varios días que salieron algunas novedades musicales que comienzan a preparar el terreno para la temporada veraniega, esos temas que van acompañados de chiringuito y amigos y son estos:

Loca de Álvaro Soler

El nuevo tema del cantante catalán trae ritmos trompeteros que no recuerdan a nada que haya hecho anteriormente, lo que es bastante arriesgado, aunque para nosotros es un acierto inmediato. Con una portada y videoclip lleno de referencias a la cultura japonesa, te hace querer bailar con una canción al más estilo español.

El vídeo ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones… y subiendo:

Fuerte de Lola Índigo

Inicialmente conocida como Mimi en el talent show Operación Triunfo 2017, la cante granadina (junto a sus lolas: Mónica, Saydi, Laura y Claudia) ha sacado la canción oficial del programa de Movistar+, Fama: ¡a bailar!. En el vídeo, con una de las coreografías imposibles a las que Mimi y compañía nos tienen acostumbrados encontramos trajes, cuero y autotune en un estribillo lleno de ritmos urbanos.

Y es que Lola Índigo sigue pisando fuerte, duro y sobrenatural.

El viajero de Nabález y Yera

Tras sus dos únicas baladas publicadas de estudio, Nabález lanza un nuevo tema más movido de la mano de Yera, conocido por Borracha (junto a Lola Índigo, por cierto) o Te encantaría junto a Lalo Ebratt.

El combo de estos dos cantantes latinos da como resultado un tema movido, pero con sentimiento (Ya lo demás no me importa, porque la vida se hace corta y yo me quemo si me tocas). Junto a un videoclip con colores bastante oscuros y toques de luz de neón acompañados por lo único que les hace falta: la música.

Con una mirada de Ana Guerra

Fue el pasado 25 de febrero, la cantante canaria publicó su primer disco de estudio Reflexión lleno de eso, reflexiones (y algún que otro tema para bailar). Entre las canciones que conforman el álbum encontramos algunas que ya llevamos algún tiempo escuchando allá donde vamos como Bajito o algunas más olvidadas como El remedio, aunque eso sí, una nueva versión.

La segunda canción del disco es ese Con una mirada, que la cantante compuso con la banda colombiana Morat, como ha confirmado en alguna entrevista. Es cierto que los ritmos pegadizos pero calmados nos recuerdan mucho al estilo de la banda, pero en la voz de Ana Guerra queda un temazo que es imposible resistirte a bailar.

Me gusta: Me gusta Cargando...