Nueva canción de Luis Fonsi con Jesse y Joy “Tanto”

Luis Fonsi y Jesse y Joy colaboraron en hacer la nueva balada romántica “Tanto”. Para ellos, este nuevo tema musical es una declaración de amor a dos voces y una guitarra, todo un tema para una declaración, en este caso los dos artistas se ponen melancolicos en hacer este tema romantico y tocar los sentimientos del oyente, En cuanto al videoclip, en él podemos ver a Luis Fonsi y Jesse & Joy actuando juntos y a una bailarina que con sus movimientos expresa todo lo que con las palabras no se puede decir todo un temazo que aquí te lo presentamos.

Si quieres indagar un poco más sobre la letra de este tema, aquí te lo dejamos.

LETRA

Tú dices que soy imposible de descifrar

Callada, reservada y temperamental

Que te encantaría que me expresa un poco más

Y hablar de sentimientos a mí no se me da

Pero lo voy a intentar

Te amo tanto

Tanto que me siento tonta

Tonta que me duela tanto cuando tú no estás

Te amo tanto

Y para que imagines cuanto

Cuenta todas las estrellas y súmale una más

Soy reservado no lo tomes personal

Tanta cursilería, me suele incomodar

Si me quedó sin palabras no es intencional, ja

¿Cómo expresar algo que yo no sé explicar?

Pero lo voy a intentar

Te amo tanto

Tanto que me siento tonto

Tonto que me duela tanto cuando tú no estás

Te amo tanto

Y para que imagines cuanto

Cuenta todas las estrellas y súmale una más, ja, y súmale una más

Te amo tanto

Tanto que no sé explicarlo

Tanto que hasta yo me espanto

Solo de pensar

Que te amo tanto

Tanto que me siento tonta

Tonta que me duela tanto cuando tú no estás

Tanto y para que imagines cuanto

Cuenta todas las estrellas

Súmale todas mis petas

Y cuando creas que ya se acerca, súmale una más

