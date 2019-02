Nuevas confirmaciones del BBK Music Legends Festival 2019

Little Steven and The Disciples of Soul, Suzanne Vega, Kitty, Dasy & Louis, Anje Duhalde y Mississippi Queen & The Wet Dogs son los nuevos artistas y grupos confirmados para este BBK Music Festival 2019.

Todas estas novedades, se unen a Ben Harper & The Innocents Criminals y a The Beach Boys. Todos se reunirán los días 14 y 15 de junio en Sondika, en Bilbao. Todo interesado en acudir a la cita, podrá adquirir sus bonos por 95€ más gastos de gestión.

El festival, que cuenta con accesos inmejorables, está conectado con la línea 3 de Metro, a tan solo 7 minutos desde Zazpikaleak, el casco antiguo de la ciudad.

Me gusta: Me gusta Cargando...