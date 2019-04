Nuevas confirmaciones del Mad Cool Festival

El Mad Cool Festival, que será celebrado en Madrid, ha sumado 28 confirmaciones nuevas a su cartel. Entre los añadidos, encontramos algunos nombres de la talla de Empire of the Sun, Gossip, Ms. Lauryn Hill, Cat Power, Johnny Marr o Bear’s Then, que junto a otros artistas y bandas, se unen a un cartel en el que ya estaban presentes The Chemical Brothers, The National o The Cure.

El festival, ganador del Premio Arthur a “Mejor Nuevo Festival” el pasado mes de marzo, sigue confirmando nuevos artistas, tanto del panorama nacional, como del internacional. En la cúspide del cartel, podemos ver a Ms. Lauryn Hill, Prophets of Rage, Empire of the Sun y Marina. Otros nombres recién añadidos a la lista, son Cat Power, Parquet Courts, Johnny Marr, American Authors, Let’s Eat Grandma, Amber Mask, SG Lewis, Perry Farrell’s Kid Heaven Orchestra, Bear’s Den, Palace, Avalon Emerson, Demob Happy, Tourist, Saoirse, Black Honey, Rone, Himalayas, Cariño, Pierce Brothers, Haiku Hands, Kokoshca, Molina Molina y Dr. Rubinstein.

Tras estas 28 confirmaciones, el cartel del Mad Cool Festival queda cerrado, a la espera de los finalistas del Mahou Cool Talent y de alguna sorpresa. El festival, será celebrado durante los días 11, 12 y 13 de julio en Ifema, en la capital madrileña.

