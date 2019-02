Dorian, Ladytron o La Casa Azul son varios de los nombres que se han añadido al cartel del Low Festival 2019, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm. Además, se unen otros como Mourn, Los Invaders, Mattiel, Yo Diablo y The Seafood Special. Las entradas para este festival, están ya a la venta.

Los ocho nuevos artistas se unen a otros ya confirmados previamente, de la talla o relevancia de Bastille, New Order, Vetusta Morla, Foals o The Vaccines. En cuanto a las nuevas confirmaciones, Ladytron llevará su electropop y shoegaze al escenario, mientras que Mattiel podrá presentar su último disco “Customer Copy”. Dentro del panorama nacional, destacan Dorian, que presenta su último trabajo denominado “Justicia Universal”, La Casa Azul, con su nuevo álbum “La Gran Esfera” y los barceloneses Mourn con “Sorpresa Familia”. También estarán presentes Yo Diablo, Los Invaders o The Seafood Special, todos con muchas ganas de brindar un espectáculo digno de enmarcar.