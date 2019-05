Nuevas entradas a la venta para los conciertos de Alejandro Sanz en Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche

Alejandro Sanz anunciaba el pasado mes de diciembre los cuatro grandes conciertos de #LaGira en España: Sevilla (1 junio, Estadio Benito Villamarín), Barcelona (8 junio, RCDE Stadium), Madrid (15 junio, Wanda Metropolitano) y Elche (21 junio, Estadio Martínez Valero), que consiguieron colgar el cartel de ‘entradas agotadas’ sumando una última y definitiva fecha en Santiago de Compostela (6 de julio, Monte Do Gozo).

«Ante la gran demanda existente y una vez diseñada la espectacular escenografía del show, unos últimos reajustes de producción han permitido poner a la venta un número muy limitado de entradas para los conciertos en Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche, que desde este martes a las 10:00 horas se podrán adquirir a través de www.alejandrosanz.com», informa Doctor Music en comunicado.

Así, durante los meses de junio y julio Alejandro Sanz recorrerá el país con un enorme espectáculo concebido para grandes recintos, #LaGira para todos, confirmándose no solo como el primer artista español en actuar y agotar las entradas en el Wanda Metropolitano, sino también como «el único artista nacional capaz de llenar cuatro estadios».

y esta semana, Alejandro Sanz junto a Nicky Jam y su tema «Back In The City» alcanza la primera posición en nuestra lista MASTER FM, y vamos ahora a disfrutar ahora de su video.

