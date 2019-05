¡Nuevo álbum de Miley Cyrus a la vista!

Es época de regresos y Miley Cyrus ha decidido sumarse al plan. La artista aprovechó la actuación en el ‘BBC Radio 1’s Big Weekend’ para anunciar su próximo trabajo de estudio y para adelantar tres de los temas que formarán parte del nuevo álbum.

Aunque aún desconocemos los detalles que rodean a su nuevo proyecto de la cantante y actriz, en esta actuación pudimos escuchar ‘Mother’s Nature’, ‘Catitude, y ‘Dream’, los primeros adelantos de un disco que, según confirmó la propia Miley Cyrus, verá la luz en pocos días.

Concretamente este mismo viernes 31 de mayo, según ha adelantado la página web de la estadounidense con el siguiente mensaje: «She is coming 5/31». Aún se desconocen otros aspectos como el nombre del álbum, aunque algunos foros barajan ‘She’. Tendremos que esperar a este viernes para saberlo con certeza, y es que ese mismo día Miley Cyrus arranca su época festivalera actuando en el Primavera Sound de Barcelona.

