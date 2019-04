¡NUEVO ÁLBUM Y TOUR DE CÉLINE DION A LA VISTA!

Céline Dion conquistó el escenario en Los Ángeles el pasado miércoles 3 de Abril al anunciar, después del concierto, su nueva gira “Courage World Tour” y su nuevo disco. Hizo el anuncio frente a una audiencia masiva que respondió feliz de escuchar la sorprendente noticia.

Además, la artista explicó que eligió el nombre “Courage” para su álbum porque ha pasado por mucho en la vida: “La vida me había dado las herramientas para encontrar mi fuerza interior, mi coraje, y seguir adelante. La gente a la que quiero más me ayudó en los momentos difíciles. Me dieron muchísima fuerza. Y después llegó la canción ‘Courage’, y no tardamos en decidir que el álbum debería llamarse así” En cambio, respecto a su nueva gira puntuó: “no va a ser el show de las Vegas. Van a hacer canciones que espero que queráis escuchar Las canciones que me solíais oír cantar. Me gustaría que este Tour fuera mi más espectacular”

Su “Corage World Tour” (el primero en una década) comenzará en su provincia natal, con dos actuaciones en Quebec, y aunque hará algún que otro parón para visitar a la familia, retomará el tour el 16 de Octubre: “No me llevo a mis hijos de gira. Son maduros e independientes. Once días es el tiempo más largo que he pasado separada de ellos. Dos semanas de tour será el periodo más largo que hemos pasado separados” declaraba la cantante.

Los tickets saldrán el 13 de abril, y esta es la lista de lugares por los que pasará el tour:

Sept. 18, Sept. 20 – Québec City, QC @ Videotron Centre

Sept. 26 — Sept. 27 – Montreal, QC* @ Bell Centre

Oct. 16 – Ottawa, ON @ Canadian Tire Centre

Oct. 18 – Cleveland, OH @ Quicken Loans Arena

Oct. 20 – Columbus, OH @ Schottenstein Center

Oct. 22 – Louisville, KY @ KFC Yum! Center

Oct. 24 – U.S. Cincinnati, OH @ Bank Arena

Oct. 26 – St. Louis, MO @ Enterprise Center

Oct. 28 – Kansas City, MO @ Sprint Center

Oct. 30 – Fargo, ND @ Fargo Dome

Nov. 1 – Minneapolis, MN @ Target Center

Nov. 3 – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum

Nov. 5 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

Dec. 1 – Chicago, IL @ United Center

Dec. 3 – Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse​

Dec. 5 – Buffalo, NY @ KeyBank Center

Dec. 7 – Albany, NY @ Times Union Center

Dec. 9 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

Dec. 13 – Boston, MA @ TD Garden

Jan. 8 – Jacksonville, FL @ Vystar Veterans Memorial Arena

Jan. 11- Atlanta, GA @ State Farm Arena

Jan. 13 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

Jan. 15 – Tampa, FL @ Amalie Arena

Jan. 17 – Miami, FL @ American Airlines Arena

Jan. 21 – Charlotte, NC @ Spectrum Center

Jan. 30 – San Antonio, TX @ AT&T Center

Feb. 1 – Houston, TX @ Toyota Center

Feb. 3 – Dallas, TX @ American Airlines Center

Feb. 5 – Tulsa, OK @ BOK Center

Feb. 7 – New Orleans, LA @ Smoothie King Center

Feb. 9 – Memphis, TN @ FedEx Forum

Feb. 11 – Raleigh, NC @ PNC Arena

Feb. 22 – Atlantic City, NJ @ Jim Whelan Boardwalk Hall

Feb. 24 – Baltimore, MD @ Royal Farms Arena

Feb. 26 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

Feb. 28 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

March 3 – Uniondale, NY @ NYCB Live’s, Nassau Coliseum

March 7 – Newark, NJ* @ Prudential Center

March 11 – Washington, D.C. @ Capital One Arena

March 13 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

March 24 – Denver, CO @ Pepsi Center

March 26 – Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

March 30 – Glendale, AZ @ Gila River Arena

April 2 – Los Angeles, CA @ STAPLES Center

April 7 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

April 9 – Oakland, CA @ Oracle Arena

April 11- San Francisco, CA @ Chase Center

April 13 – Portland, OR @ Moda Center

April 15 – Tacoma, WA @ Tacoma Dome

April 17 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

April 21 – Edmonton, AB @ Rogers Place

April 25 – Saskatoon, SK @ SaskTel Centre

April 27 – Winnipeg, MB @ Bell MTS Place

Me gusta: Me gusta Cargando...