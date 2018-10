Nuevo disco de Mariah Carey vera la luz el 16 de noviembre: Caution

Después de mostrarnos unos cuantos adelantos Mariah Carey de su nuevo trabajo, por fin, ella misma ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum de estudio en cuatro años. Llevará por título Caution y verá la luz el próximo 16 de noviembre, tal y como la propia cantante ha anunciado con un vídeo en las redes sociales acompañada por su hijo de siete años, Moroccan.

Caution contendrá los singles de adelanto ya publicados GTFO y With you. Mariah Carey recorrerá Europa este otoño con su All I Want For Christmas Is You Tour, con parada el 17 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. y tenemos por seguro, que dadas las fechas de estar por Madrid, nos deleitara con su sonido mas navideño de la Diva, su “All I Want For Christmas Is You” que lleva por nombre tambien ese gran Tour.

CAUTION 🔥 NOVEMBER 16 pic.twitter.com/uZahorDGdZ — Mariah Carey (@MariahCarey) October 15, 2018

y como no, vamos a recordar ese “All I Want For Christmas Is You” aunque sea un poco pronto para las fechas que se hacercan Navideñas.

Me gusta: Me gusta Cargando...