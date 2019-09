Nuevo disco de Lana Del Rey «Norman Fucking Rockwell» y con mucho estilo

Lana Del Rey lanzó el pasado viernes 30 de agosto su nuevo álbum, «Norman Fucking Rockwell», ya disponible en formato físico y en todas las plataformas de streaming. El esperado disco ha sido producido y compuesto en su mayoría junto a Jack Antonoff e incluye los avances Venice Bitch, Mariners Apartment Complex, Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it, y la versión del tema de Sublime, Doin’ Time.

La estadounidense presentará su nueva obra con una serie de conciertos en Europa en febrero y marzo de 2020, con fechas ya confirmadas en pabellones de Amsterdam, París, Londres, Manchester, Glasgow, Birmingham, Berlín y Colonia.

