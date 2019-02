El nuevo disco de Miley Cyrus llegará en verano.

En 2017, Miley Cyrus celebró sus 10 años de carrera musical con el lanzamiento de su disco “Younger now”, en la que hemos podido disfrutar de temazos como “Malibu” o “Younger now”, donde vimos a una Miley totalmente distinta a la que fue en su anterior disco “Bangerz”, donde tuvo una merecida recompensa del éxito que había cosechado.

Tras haber estado un tiempo alejada de la industria musical, la cantante en una entrevista para la revista Vanity Fair confirmó que tendrá un nuevo disco este verano, en el que combinará todos los estilos musicales que ha tenido a lo largo de sus más de 10 años de carrera artística, además que nos ha demostrado que esta lista para volver y lo hará a lo grande. Ya nos lo ha demostrado con en lanzamiento de su gran tema con lo conseguido con Mark Ronson con su canción “Nothing breaks like a heart” y este verano lo hará en solitario.

A lo largo de su carrera hemos visto a Miley Cyrus con diferentes facetas, la joven de 26 años de edad dijo que aún hay mucho que conocer sobre ella, y resaltó que el nuevo disco será fiel a su personalidad. Aunque aún se desconoce el título de su nuevo disco, la cantante en la entrevista afirmó “hay elementos psicodélicos, hay elementos de pop, hay más elementos de discos de hip hop”.

“Es una especie de mosaico de todas las cosas que ya he hecho antes” explica en una sola frase Miley Cyrus el sentido de su disco. Un álbum en el que Mark Ronson le devolverá el favor de “Nothing breaks like a heart” produciendo “algunas de las mejores canciones que he sido capaz de hacer”.

Sólo para entonces podremos descubrir si las tan rumoreadas colaboraciones de este disco con Alicia Keys y con Lady Gaga son ciertas. Ninguna ha confirmado estas noticias pero los rumores situaban a Miley, a Gaga y a Mark Ronson juntos en un estudio.

