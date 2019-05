NUEVO SINGLE DE AITANA: «CON LA MIEL EN LOS LABIOS»

Aitana lo ha vuelto a hacer. Después de escasas horas de estrenar su nuevo single «Con la miel en los labios» ya ha acumulado más de 180.000 visitas en youtube.

Y es que todo lo que toca la cantante barcelonesa, se convierte en oro y es un éxito rotundo. Su nueva canción ya está posicionada en el número dos en tendencias y una lluvia de felicitaciones ha caído sobre las redes sociales de Aitana: «Has hecho un temazo, una vez más te marcaste una balada que llega directo al corazón y te atrapa», «Lo que has hecho es… indescriptible. Desgarrador, sublime», «Te has superado a ti misma», «La canción es maravillosa, una lluvia de emociones imposible de explicar», «Esta vez nos has dejado a todos sin palabras».

Aitana ha querido responder a todos estos mensajes, abrir su corazón y compartir un mensaje muy sincero por medio de su cuenta personal de Twitter : «Es la primera vez que componiendo me transporté a una sensación, compuse sobre una idea de dolor, de lo que me podía doler si algo pasara. Es algo difícil de explicar…».

es la primera vez que componiendo me transporté a una sensación, compuse sobre una idea de dolor, de lo que me podía doler si algo pasara. Es algo difícil de explicar… — Aitana (@Aitanax) 30 de mayo de 2019

No hay duda de que la carrera de la cantante solo acaba de comenzar y que nos seguirá regalando canciones tan preciosas como esta.

Me gusta: Me gusta Cargando...