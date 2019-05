El proyecto Major Lazer vuelve a sorprendernos publicando su single de su cuarto álbum. “Can’t Take It From Me” es el título de presentación del nuevo tema con el que han vuelto a sus raíces de influencia caribeña. Esta vez, Diplo, Jillionaire y Walshy Fire, han decidido colaborar con el nieto de Bob Marley, Skip Marley, para esta nueva canción.

Su cuarto álbum será, según Diplo y tal como confirmaron el pasado año, el último de Major Lazer.

¡Aquí te dejamos la canción para que la disfrutes!

