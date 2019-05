NUEVO TEMA DE 5 SECONDS OF SUMMER

Los australianos 5 Seconds Of Summer (5SOS) acaban de lanzar su tan esperado tema Easier. El tema cuenta con una base de heavy, así como también algunos golpes de música electrónica, que se mezclan con ritmos del Pop Rock. Calum, Ashton, Luke y Michael vuelven tras la publicación de su último single Lie To Me junto a Julia Michaels el 21 de diciembre de 2018.

Pero, además, este tema ha llegado acompañado de un videoclip. Esta mezcla de sonidos y estilos se plasman visualmente en un vídeo musical donde predomina la estética oscura y excéntrica; sus protagonistas cantan y tocan los instrumentos en una cueva, se sumergen en el mar y prenden fuego a algunos de sus gigantes retratos que lucen en un amplio pasillo.

¡Por aquí te dejamos este temazo para que lo disfrutes!

