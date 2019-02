Nuevo videoclip para un clásico de Creedence

Cincuenta años después de la creación de la Creedence Clarwater Revival, Craft Recordings ha decidido elaborar un vídeo para el clásico “Have You Ever Seen The Rain”. En junio hicieron un primer videoclip para “Fortunate Son”, y es ahora cuando han decidido hacer lo mismo con otro de sus canciones más célebres, públicada en el año 1971.

Este single formaba parte del sexto álbum de la banda, procedente de California. Pendulum, es el nombre que recibió este disco, teniendo una gran acogida y llegándose a convertir, sin duda, en uno de los trabajos más emblemáticos de la banda. Absolutamente todas las canciones de aquel disco, habían sido escritas por John Fogerty, por lo que ninguno de los temas era una versión de otra canción previa.

Como afirman los creadores, “este proyecto rinde homenaje a la nostalgia, la amistad y la aventura”. Además, afirman que con el videoclip, se trata de apartar su tema “Have You Ever Seen The Rain” de las connotaciones políticas o de las tradiciones estadounidense, tratando de convertir la canción en algo mucho más personal.

