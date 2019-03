Nuevos confirmados en el FIB

Uno de los festivales más longevos de España, el Festival Internacional de Benicàssim, ha sumado nuevos confirmados, mediante sus redes sociales, a su cartel en su 25ª edición sorprendiendo a los fans con artistas de gran renombre:

🎉 @FatboySlim @kodaline @GerryCinnamon @OctavianEssie @belakoband @soleamorente & @napoleonsolomus se unen a nuestro #25FIB / join our #25FIB🎉 Y MUCHOS MÁS por confirmar! Plus MANY MORE to be announced🎶

Entradas/Tickets👉🏻 https://t.co/azk2IxKORE#VivaFIB #FIB2019 pic.twitter.com/KZmEavuIr8

— FIB Benicàssim Festival (@fiberfib) March 5, 2019