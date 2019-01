Nuevos proyectos de Bruce Springsteen

Hace poco se hacía noticia que el próximo 16 de diciembre, Netflix estrenará “Springsteen On Broadway”, de la cual ya se ha hecho público un trailer. Además, “El Boss” acaba de confirmar para el The Sunday Times que está trabajando en un nuevo disco. Por ahora, no existen datos sobre este, por lo que no sabemos el título ni la fecha. Será su primer lanzamiento desde High Hopes en 2014. Sin embargo, afirma que se está planteando un 2019 fuera de los escenarios. El artista ha remitido un comunicado en el que asegura: “aunque esperamos volver con vosotros pronto, la E. Street Band no girará en 2019″.

En la película, que es el culmen a una gira exitosa, aparecerá reflejado un concierto en acústico en el que el artista hace un pequeño repaso a su vida y en el que su mujer, Patti Scialfa, también participó en el show.

“Mi visión para estos espectáculos pasa por hacerlos tan personales e íntimos como sea posible. Elegí Broadway para este proyecto porque tiene esos hermosos y antiguos teatros que me parecieron el escenario adecuado para lo que tenía en mente”, comentó Springsteen en su web oficial. “Mi espectáculo es sólo yo, la guitarra, el piano y la letra y la música. A veces hablo y otras canto, pero el objetivo es el mismo: comunicar algo de valor a quién me esté viendo”.

A continuación el trailer de la película.

