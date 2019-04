‘Out Of Love’, el nuevo videoclip de Alessia Cara

Las relaciones se derrumban frente a ella, que no puede hacer nada para evitarlo. Este es el argumento del nuevo videoclip de Alessia Cara, que acompaña a su canción ‘Out Of Love’. La artista, que ganó el Grammy a artista revelación 2018, presenta así su nueva propuesta.

‘Out Of Love’ es el tercer single del su disco ‘The Pains Of Growing’, que salió al final del año pasado y que, según la cantante, trata sobre el cambio de mentalidad que se sufre al pasar de la adolescencia a la edad adulta, y de como se aprende a usar el sufrimiento para crecer. Anteriormente lo promocionó con ‘Stay‘ y ‘Growing Pains’.

Además de su propia música, la cantante tuvo la oportunidad de colaborar con Disney en la promoción de su última princesa, Moana, realizando una cover del tema principal de la película, ‘How Far I’ll Go’.

Me gusta: Me gusta Cargando...