Ozuna estrena el videoclip oficial de “Mi Niña”

El negrito de ojos claros, Ozuna, no para y después de compartir su colaboración con Black Eyed Peas y J. Rey Soul “MAMACITA“, y su sencillo “Caramelo“, está listo para compartir un nuevo sencillo. La canción lleva el nombre de “Mi Niña” y fue escrita por él mismo al lado de Martin Rodriguez Vincente, Marcos Ramírez Carrasquillo, Felix Ozuna, Víctor Torres, GianBeats, Cromo X, Charlie NightCity, Hi Music Hi Flow y Gotay.

El tema se estrenó el 18 de junio del 2020 a cargo del sello discográfico Sony Music. El video musical llegó el mismo día que la canción, misma que fue un regalo para su hija en vísperas del día del padre.