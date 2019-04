Ozuna y Becky G actuarán en Madrid

Ambos artistas actuarán en el festival Yolo (You Only Live One) Music Fest, que llegará a Madrid el próximo 7 de julio.

El 7 de julio el en Wizink Center de Madrid se celebra este festival de género urbano que tendrá a Ozuna como cabeza de cartel, además contará con la presencia de grandes artistas como Becky G, Zion & Lennox, Jon Z, Darell y Farina.

Con esta, sería la segunda vez que el puertorriqueño actúe en el Wizink debemos recordar que el artista ha batido nuevo récord al ser el primer artista en tener 7 canciones con más de mil millones de visualizaciones en YouTube, gracias a : “Baila, Baila, Baila”, “Devuélveme”, “Cama Vacía”, “Luz Apaga” ,“Vacía sin mí”, “Criminal” y “Taki Taki”.

Becky G, llegará a la capital para hacernos bailar con sus temas “Booty”, “Sin Pijama” o con su última colaboración junto a la brasileña Anitta “Banana” .

El dúo Zion & Lennox nos harán disfrutar de temas como “LLegale” su nueva colaboración con el artista Lunay o con clásicos como “La Player (Bandolera)”.

Darell, Jon Z y Farina completan de momento este cartel en el que sin duda el reggaeton reinará en Madrid, con estos artistas sonarán éxitos como “Te boté remix”, “Después de que te perdí” y “Pum Pum”.

Me gusta: Me gusta Cargando...