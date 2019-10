Pablo Alborán sorprende anunciando la colaboración de Ava Max en su nuevo single, ‘Tabú’

Pablo Alborán ha revolucionado las redes sociales según ha anunciado hace unos momentos en su perfil de Twitter, la artista norteamericana Ava Max hace un featuring en el nuevo single del malagueño, ‘Tabú’. Un lanzamiento que ha anunciado este fin de semana de manera bastante intrigante, casi como un juego: el viernes publicaba un vídeo en sus redes sociales explicando que había “soñado una cosa brutal” que iría contando poco a poco.

Sorpresa: era un truco. Poco después publicaba el enlace a una web llamada “PA-Tabú” en la que han ido apareciendo a lo largo del fin de semana distintos personajes de su sueño con una estética de cómic de aventuras: la “matriarca” y el “patriarca”, un “consejero”, la “corte”, el “novio”… hasta que esta semana ha desvelado que la “novia” no es otra que la intérprete del hit global ‘Sweet But Psycho‘.

Esta daba una pista anoche en su cuenta de Twitter, al anunciar una “colaboración realmente guay en un par de semanas”, preguntando luego en español “Estáis listo?” (sic). Un mensaje que ahora sabemos por qué retuiteaba Alborán. Este publicaba hace unos minutos un mensaje con una imagen de Ava que dice: “He tenido otro flashback del sueño… Esta vez recuerdo una mujer rubia que me intrigaba, es más…. @AvaMax, creo que eras tú”. Y se ha liado.

‘Tabú’ se publica el 6 de noviembre lo que es lo mismo mañana miércoles , justo cuando la artista de Wisconsin visita España para participar en la gala de los MTV EMAs que se celebran en Sevilla. Allí, además de optar al premio a la Mejor artista revelación (lo tiene chungo: compite contra Billie Eilish, Lizzo o Lil Nas X), compartirá escenario con Rosalía, Halsey, Becky G o Green Day, imaginamos que presentando su último single ‘Torn‘ con algo más que ecos de ABBA. En cuanto al Pablo Alborán, ¿significa esto que el cantautor se lanzará al pop electrónico? Lo cierto es que, si bien ‘Prometo‘ ya contenía algún intento de modernización en su sonido, terminaba siendo el disco de canción melódica con aires folclóricos que acostumbra a hacer.

He tenido otro flashback del sueño… Esta vez recuerdo una mujer rubia que me intrigaba, es más….

@AvaMax, creo que eras tú. #Tabú

I had another flashback about my dream. This time I remember a blond girl that intrigued me…

moreover @AvaMax, I think it was you.#Tabú pic.twitter.com/QkzZZZuacb

— Pablo Alborán (@pabloalboran) October 28, 2019