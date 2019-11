Pablo Alboran y Ava Max lanzamiento de «Tabú»

Pablo Alborán y Ava Max llevan varios días insinuando una colaboración en sus redes sociales, pero hasta este miércoles no han confirmado de qué se trata: durante el pasado verano grabaron juntos el dueto bilingüe, ‘Tabú’, y rodaron un videoclip.

Además de desvelar el título y una ilustración basada en el videoclip, el malagueño y la norteamericana han confirmado la fecha del lanzamiento mundial de su ya esperadísima colaboración: El próximo miercoles día 6 de noviembre, estamos deseando escuchar esta gran colaboración.

Su co-protagonista en la canción y el clip -que casi se podría calificar como cortometraje- es la cantante y compositora norteamericana Ava Max quien, en el último año, se ha convertido de manera vertiginosa en una estrella internacional gracias a tres éxitos mundiales consecutivos.

Entre las canciones «Sweet But Psycho», «So Am I» y su actual single «Torn» ha acumulado más de 1.000 millones de reproducciones en los servicios de streaming y tiene más de 18 millones de oyentes en las plataformas digitales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...