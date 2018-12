Passenger presentará su nuevo disco en sus conciertos de Madrid y Barcelona

Mike Rosenberg, conocido en el mundo de la música como Passenger, presentará en Madrid y Barcelona su décimo álbum de estudio, Runaway. El cantante y compositor ofrecerá dos conciertos en nuestro país, el 2 de abril en el Teatro Barceló de Madrid, y el día 3 en el Gran Treatre del Liceu de Barcelona, este último como parte del Suite Festival. las entradas para los conciertos de Passenger se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas de este 7 de diciembre en doctormusic.com y entradas.com para el concierto de Madrid, y en suitefestival.com para el de Barcelona. El precio de las entradas será de 30 euros para Madrid, y oscilará entre los 20 y los 85 euros para Barcelona (gastos de distribución no incluidos).

Passenger siempre ha tenido dos facetas muy definidas, por un lado el sonido de radiofórmula, representado por su número uno internacional, Let Her Go o su álbum Young As The Morning, Old As The Sea (2016), y un lado más introvertido como intérprete y compositor, que descubría en Whispers II (2015) y The Boy Who Cried Wolf (2017). Ahora, el nuevo álbum de Passenger está inspirado en los paisajes de América del Norte, reflejando en cada uno de sus temas ese sonido americano. Ha recorrido un largo camino desde el lanzamiento de su primer álbum, Wicked Man’s Rest, en 2007, y sigue cosechando éxitos once años después.

